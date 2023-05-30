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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

США в среду объявят об очередных ограничениях в отношении РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти США в среду обнародуют "меры против дезинформации" со стороны России, а также введут новые ограничения в отношении экспорта технологий, используемых в иранских беспилотниках, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Завтра мы объявим о новых мерах в сфере экспортного контроля в отношении технологий, которые найдены в иранских беспилотниках (...) также о мерах по борьбе с российской дезинформацией и по защите правозащитников в интернете", - заявил госсекретарь США на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Блинкен 31 мая примет участие в неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Осло.

США РФ Энтони Блинкен
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