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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ООН после атаки дронов на Москву выступила против любых ударов по гражданским объектам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во вторник заявил, что ООН не приемлет любые атаки против мирных жителей и гражданских объектов, где бы они ни происходили.

"Мы осуждаем любую атаку на мирных жителей и инфраструктуру, где бы она ни произошла", - сказал он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать этот инцидент.

Утром во вторник на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

В Следственном комитете России квалифицировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт.

ООН Москва
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