Парламент Латвии в среду проведет выборы президента

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в среду будет выбирать нового президента страны, на соответствующий пост претендуют три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Элина Пинто ("Прогрессивные") и глава МИД Эдгар Ринкевич.

Для избрания президентом Латвии в парламенте кандидату необходимо набрать не менее 51 голоса.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Он призвал Пиленса отказаться от участия в выборах. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства.

Левитс считает, что при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка".