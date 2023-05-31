Макрон призвал подумать о будущем отношений Европы и РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Европе нужно задуматься о том, как в будущем выстроить систему безопасности вместе с Россией, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нам нужно будет создать прочное мирное пространство... потребуется выстраивать отношения, не проявляя наивности, с Россией - в том виде, в котором она предстанет перед нами в будущем", - сказал президент Франции в ходе выступления на саммите Globsec в Братиславе.

По словам Макрона, важно, чтобы "Европа самостоятельно занималась вопросами своей безопасности, а также вопросами, связанными с соседними странами".

В ходе выступления президент Франции предположил, что в прошлом страны Европы ошиблись "передав функцию диалога по вопросам безопасности (с Россией - ИФ) НАТО". "Возможно, это была не лучшая идея", - сказал Макрон.

Говоря о ситуации на Украине, президент Франции выступил против "замораживания конфликта", так как, по его мнению, урегулирование нужно проводить только на условиях Киева. Также он призвал усиливать военную помощь Украине.