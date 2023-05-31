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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Макрон призвал подумать о будущем отношений Европы и РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Европе нужно задуматься о том, как в будущем выстроить систему безопасности вместе с Россией, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

"Нам нужно будет создать прочное мирное пространство... потребуется выстраивать отношения, не проявляя наивности, с Россией - в том виде, в котором она предстанет перед нами в будущем", - сказал президент Франции в ходе выступления на саммите Globsec в Братиславе.

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По словам Макрона, важно, чтобы "Европа самостоятельно занималась вопросами своей безопасности, а также вопросами, связанными с соседними странами".

В ходе выступления президент Франции предположил, что в прошлом страны Европы ошиблись "передав функцию диалога по вопросам безопасности (с Россией - ИФ) НАТО". "Возможно, это была не лучшая идея", - сказал Макрон.

Говоря о ситуации на Украине, президент Франции выступил против "замораживания конфликта", так как, по его мнению, урегулирование нужно проводить только на условиях Киева. Также он призвал усиливать военную помощь Украине.

Эммануэль Макрон Европа РФ Украина
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