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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В Киргизии выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Киргизии выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз, сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

"Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Киргизии под видом туристов" - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела были установлены основные подозреваемые, следствие выявило более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала.

"В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности группировки, причастной к изготовлению и сбыту поддельных документов", - отметили в спецслужбе.

Киргизия
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