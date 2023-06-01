В Киргизии выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Киргизии выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз, сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

"Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Киргизии под видом туристов" - говорится в сообщении.

В рамках возбужденного уголовного дела были установлены основные подозреваемые, следствие выявило более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала.

"В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности группировки, причастной к изготовлению и сбыту поддельных документов", - отметили в спецслужбе.