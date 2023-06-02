Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российско-иранское военное сотрудничество и помощь Украине обсудили на встрече в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его израильский коллега Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, сообщил Белый дом.

"Салливан обсудил с ними общую обеспокоенность углублением военных отношений России с Ираном и важность поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы усиления координации с Израилем "для недопущения получения Ираном ядерного оружия" и противодействия угрозам со стороны Тегерана и его сторонников.

В Белом доме отметили, что Салливан подтвердил "цель администрации США по дальнейшему укреплению безопасности Израиля и экономической интеграции на всем Ближнем Востоке".