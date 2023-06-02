Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Салливан обсудил с израильским коллегой сотрудничество РФ с Ираном

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российско-иранское военное сотрудничество и помощь Украине обсудили на встрече в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его израильский коллега Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, сообщил Белый дом.

"Салливан обсудил с ними общую обеспокоенность углублением военных отношений России с Ираном и важность поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Стороны также затронули вопросы усиления координации с Израилем "для недопущения получения Ираном ядерного оружия" и противодействия угрозам со стороны Тегерана и его сторонников.

В Белом доме отметили, что Салливан подтвердил "цель администрации США по дальнейшему укреплению безопасности Израиля и экономической интеграции на всем Ближнем Востоке".

Джейк Салливан Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Финляндию

США с 1 июня прекращают предоставлять РФ данные о пусках МБР

Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово

Макрон и Шольц призвали провести новые выборы на севере Косово

ООН заявила об ограничении Россией регистрации судов в Южном из-за ситуации с аммиаком

Пашинян заявил, что ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ

Следующая встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоится в Брюсселе 21 июля

Европарламент призвал усилить защиту от иностранного вмешательства в выборы 2024 года

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Молдавия рассчитывает со 2 июня возобновить почтовое сообщение с РФ

Европарламент одобрил законопроект об увеличении производства боеприпасов

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга

Треть доходов Ирландии от налога на прибыль в 2021 году обеспечили три холдинга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });