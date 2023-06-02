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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Армия Финляндии закупит 91 бронетранспортер

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен уполномочил Силы обороны страны закупить 91 бронетранспортер 6x6 у отечественной компании Patria.

"Это приобретение позволит развить мобильность финской армии с отечественными бронетранспортерами. Они идеально подходят для финских условий и очень экономичны на протяжении всего жизненного цикла", - заявил он.

Общая стоимость закупки составит около 208 миллионов евро. Кроме бронетранспортеров закупка включает в себя запасные части и инструменты, а также обучение техническому обслуживанию.

"Предусмотрено положение о возможности дополнительной покупки до 70 транспортных средств", - добавило Минобороны.

Серийные закупки будут осуществляться под руководством Финляндии в рамках международного проекта CAVS (CAVS) (Common Armoured Vehicle System), в который также входят Латвия, Швеция и Германия.

В рамках проекта страны будут работать с Patria над разработкой системы колесных бронированных машин, отвечающим общим требованиям к платформе бронированных машин 6x6.

Поставки машин начнутся в 2023 году.

Минобороны Финляндия Patria Антти Кайкконен
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