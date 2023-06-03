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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

ЕС готов инвестировать в развитие возобновляемой энергетики в Киргизии

ЕС готов инвестировать в развитие возобновляемой энергетики в Киргизии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе переговоров с киргизским президентом Садыром Жапаровым по новому соглашению о сотрудничестве между Евросоюзом и Киргизией заявил, что Бишкек может рассчитывать на помощь Брюсселя в энергетической сфере.

"Мы считаем, что необходимо работать над укреплением и расширением вашего потенциала, в том числе в энергетической сфере. (...) Нам отрадно, что вы готовы использовать возобновляемые источники энергии. Вы можете рассчитывать на помощь ЕС, так как мы являемся лидерами на мировой арене в этом направлении", - сказал Мишель, добавив, что Европейский банк реконструкции и развития готов вкладывать инвестиции.

Жапаров, в свою очередь, отметил, что внимание Евросоюза к Киргизии и региону придает Бишкеку дополнительный стимул для развития и укрепления партнерских отношений с Брюсселем.

Переговоры между Киргизией и ЕС о новом соглашении начались в 2017 году. В июле 2019 года стороны парафировали новое соглашение о сотрудничестве. Планируется, что документ заменит действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, вступившее в силу в 1999 году. Ожидается, что в новом соглашении будет уделено внимание политическому сотрудничеству, торговым и инвестиционным отношениям, экономическому сотрудничеству в поддержку устойчивого развития и другим аспектам двусторонних отношений.

ЕС Шарль Мишель Киргизия Садыр Жапаров энергетика
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