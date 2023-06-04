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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

США обвинили КНР в создании опасной ситуации между кораблями двух стран вблизи Тайваня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США обвинило Китай в небезопасных маневрах китайского эсминца перед американским кораблем в Тайванском проливе.

Как следует из заявления командования, китайский эсминец Luyanh III дважды в непосредственной и опасной близости пересек курс американского эсминца Chung-Hoon в Тайваньском проливе, где два корабля - американский и канадский - "совершали плановый переход через пролив в водах, где действует свобода навигации и пролетов".

Министр обороны КНР Ли Шанфу, находящийся в Сингапуре на азиатской конференции по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в ответ на вопрос об инциденте заявил, что эти корабли находились в Тайванском проливе "не для невинного прохода, а для провокации".

По его словам, военно-морское присутствие США в проливе является примером того, как Вашингтон создает хаос в регионе.

Ли Шанфу отметил, что, если США и другие иностранные державы не хотят конфронтации, им не следует направлять свои военные силы в районы вблизи Китая.

"Занимайтесь своими делами. Почему все эти инциденты происходят в районах, прилегающих к Китаю, а не в районах, прилегающих к другим странам?", - со своей стороны спросил китайский генерал.

Китай США Тайваньский пролив
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