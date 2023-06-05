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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Газпром приостанавливает на недельную профилактику "Турецкий поток"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" с 5 июня начинает проведение планового профилактического обслуживания газопроводной системы "Турецкий поток".

"Плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена. Проведение планового технического обслуживания согласовано всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - говорилось в сообщении "Газпрома".

В 2022 году плановое обслуживание магистрали также проводилось в июне (с 21 по 28 число).

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

Газпром Турецкий поток
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