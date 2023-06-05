В Женеве 9 июня пройдут консультации РФ-ООН по меморандуму "зерновой сделки"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Очередной раунд консультаций по меморандуму Россия-ООН в рамках "Зерновой сделки" состоится 9 июня в Женеве, сообщил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 числа (июня)", - сказал он журналистам в Москве.

Замминистра отметил, что со стороны ООН будет генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.