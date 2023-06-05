Мировые цены на продовольствие в мае снова начали снижаться после роста в апреле

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в мае вновь начали снижаться после небольшого роста в апреле, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие в мае 2023 года составил 124,3 пункта, что на 3,4 пункта (на 2,6%) ниже, чем в апреле, и на 35,4 пункта (22,1%) ниже рекордно высокого уровня, которого он достиг в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в мае по сравнению с апрелем снизился на 4,8%. В годовом выражении падение составило 25,3%. Мировые цены на пшеницу снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что "отражает перспективы достаточных мировых поставок в предстоящем сезоне и продление Черноморской зерновой инициативы". Мировые цены на кукурузу в мае упали на 9,8%, на ячмень и сорго – на 9,5% и 9,7% соответственно. В то же время мировые цены на рис продолжали расти в мае.

Индекс цен на растительное масло в мае в месячном выражении снизился на 8,7% и на 48,2% – по сравнению с маем прошлого года. Продолжающееся снижение индекса отражает падение мировых цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла, говорится в сообщении.

Индекс цен на молочные продукты в прошлом месяце снизился на 3,2% по сравнению с апрелем и на 17,7% – по сравнению с маем 2022 года. Снижение в мае было вызвано резким падением мировых цен на сыр, главным образом, из-за наличия достаточных экспортных запасов, в том числе из-за запасов на фоне сезонно высокого производства молока в северном полушарии, поясняет ФАО.

Индекс цен на мясо в мае вырос на 1%, что является четвертым ежемесячным повышением подряд. Но по сравнению с маем прошлого года он был на 4,1% ниже. "Мировые цены на мясо птицы в мае продолжили рост, вызванный сохраняющимся высоким спросом на импорт, особенно в Азии, и некоторыми опасениями по поводу потенциальных краткосрочных проблем с поставками из-за широко распространенных вспышек гриппа птиц", - говорится в сообщении.

Мировые цены на говядину выросли незначительно. Рост цен на свинину, продолжающийся четвертый месяц подряд, связан с ограничениями поставок, которые вызваны высокими производственными затратами и болезнями животных. Мировые цены на баранину упали из-за высокой экспортной доступности из Океании.

Индекс цен на сахар в мае по сравнению с апрелем вырос на 5,5%, по сравнению с маем прошлого года рост составил 30,9%. Цены увеличиваются четвертый месяц подряд. Это стало следствием роста опасений по поводу того, как развитие явления Эль-Ниньо может повлиять на урожай 2023/2024 сельхозгода, а также связано с более низким, чем ожидалось ранее, уровнем мировых запасов.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.