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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

ВОЗ применит опыт ЕС по внедрению цифровых сертификатов по COVID-19

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявили о начале "партнерства в области цифрового здравоохранения".

"В июне 2023 года ВОЗ перейдет к системе цифровой сертификации Европейского союза по COVID-19, чтобы создать глобальную систему, которая поможет облегчить глобальную мобильность и защитить граждан во всем мире от текущих и будущих угроз здоровью", - говорится в заявлении ЕК, опубликованном в понедельник в Брюсселе.

По оценке Еврокомиссии, "это первый структурный элемент Глобальной сети цифровой сертификации здоровья ВОЗ (Global Digital Health Certification Network - GDHCN), которая будет разрабатывать широкий спектр цифровых продуктов для улучшения здоровья для всех".

Новое партнерство, объясняют в Брюсселе, будет включать тесное сотрудничество в разработке, управлении и внедрении системы ВОЗ с использованием богатого технического опыта Европейской комиссии в этой области. Первым шагом станет обеспечение эффективного функционирования текущих цифровых сертификатов ЕС.

В Еврокомиссии напомнили, что одним из ключевых элементов работы Европейского союза по борьбе с пандемией COVID-19 стал цифровой сертификат. Чтобы облегчить свободное передвижение в пределах своих границ, ЕС быстро ввел интероперабельные (способные взаимодействовать с другими системами) сертификаты COVID-19.

ВОЗ благодаря сотрудничеству с ЕС будет содействовать такому процессу в глобальном масштабе в рамках своей собственной структуры, чтобы позволить миру извлечь выгоду из конвергенции цифровых сертификатов. Это включает в себя установление стандартов и проверку цифровых подписей для предотвращения мошенничеств. При этом ВОЗ не будет иметь доступа к каким-либо базовым персональным данным, которые по-прежнему останутся исключительной прерогативой правительств, сообщается в коммюнике ЕК.

COVID-19 ВОЗ ЕС
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