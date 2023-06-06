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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Премьер Дании заявила, что НАТО нужен сигнал о готовности РФ к переговорам с Украиной

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Государства-члены НАТО, с одной стороны, ждут от Москвы сигнала о готовности к переговорам по Украине, а с другой - не будут принимать решений без участия Киева, заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Я думаю, что все мы очень заинтересованы в мире, но для танго необходимы двое. Нам все еще нужен сигнал со стороны России", - приводят ее слова американские СМИ.

При этом Фредериксен отметила, что "никто из союзников в альянсе не хочет ничего делать (для урегулирования конфликта - ИФ) без Украины".

Дания Метте Фредериксен НАТО РФ Украина
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