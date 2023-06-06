Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Минимальная зарплата в Австралии повышена на 5,75%, рекордными темпами с 1990 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражная комиссия по трудовым отношениям (Fair Work Commission, FWC) Австралии приняла решение повысить размер минимальной оплаты труда на 5,75%, рекордными темпами за 33 года, на фоне высокой инфляции, пишет The Guardian.

Повышение затронет 2,67 млн австралийцев. Зарплаты будут увеличены до 882,89 австралийского доллара в неделю ($589), или 45 910 долларов в год, с 1 июля. Для 180 тыс. человек, занятых в определенных секторах, реальный рост зарплаты составит 8,6%.

Решение было принято по итогам переговоров между бизнес-ассоциациями, предлагавшими увеличить МРОТ на 3,8%, и профсоюзами, настаивавшими на повышении на 7%.

Потребительские цены в Австралии в первом квартале выросли на 7%. Для борьбы с инфляцией Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых, максимума с начала 2012 года.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода в Днепре поднялась на 10 м

Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС

Губернатор Севастополя не ждет проблем с водоснабжением из-за повреждения Каховской ГЭС
Военная операция на Украине

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров

В районе поврежденной Каховской ГЭС вода поднялась на 5 метров
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" не видят угрозы для ЗАЭС из-за повреждения Каховской ГЭС

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель
Военная операция на Украине

Из-за повреждения Каховской ГЭС возникла угроза затопления для 300 домов

Что случилось этой ночью: вторник, 6 июня

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 человек, планировавших захват власти

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Американский генерал подтвердил важность контактов с Пекином для предотвращения конфликтов

Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки

Официальный представитель президента Турции назначен главой нацразведки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });