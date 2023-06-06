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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

ЕК предложила новые меры борьбы с нелегальной миграцией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник план действий ЕС по миграционным путям в Западном Средиземноморье и в Атлантике.

"В этом плане излагаются предложения по мерам по борьбе с контрабандой, улучшению пограничного контроля, процессам возвращения (мигрантов-нелегалов) и легальным путям. Это часть нашей стратегии Team Europe, которая работает с партнерами на всех (миграционных) маршрутах, предотвращая ради спасения жизней незаконные путешествия (в ЕС)", - заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, комментируя план на пресс-конференции в Брюсселе.

В Еврокомиссии отмечают, что, несмотря на меры, предпринятые Евросоюзом, государствами-членами ЕС и его международными партнерами, нелегальные мигранты продолжают прибывать, что "требует постоянной бдительности и конкретных оперативных мер реагирования".

В представленном плане действий предлагаются 18 целевых оперативных мер, структурированных по двум направлениям. Первый компонент заключается в усилении взаимодействия с государствами-партнерами в Северной Африке и в регионе Сахеля по решению проблем миграции и противодействия контрабанде. Второй предусматривает усиление оперативных мер по поиску и спасению, процедурам возвращения.

В коммюнике ЕК сообщается, что данный план представлен в связи с предстоящими заседаниями Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам 8-9 июня и Европейского совета 29-30 июня.

Этот план действий, говорится в документе, дополняет текущую работу, направленную на другие основные миграционные пути в Европу, и может служить моделью для разработки аналогичных планов для других путей.

Еврокомиссия ЕК ЕС Евросоюз
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