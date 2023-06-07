Мишустин в Сочи примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7-9 июня в Сочи примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба правительства.

"Очередное заседание межправсовета пройдет под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС в 2023 году. Планируется обсудить широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия. Особое внимание будет уделено энергетике, транспортной инфраструктуре и цифровой повестке", - говорится в сообщении.

В заседании межправительственного совета запланировано участие глав правительств государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, а также приглашенных стран - Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана.

"В ходе встречи главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Состоится обсуждение актуальных вопросов функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, в том числе в части устранения барьеров, доработки системы технического регулирования, сотрудничества в электроэнергетической сфере", - отмечают в пресс-службе.

"Планируется заслушать доклад Евразийской экономической комиссия о состоянии конкуренции на трансграничных рынках Союза", - добавили в правительстве.

В рамках цифровой повестки состоится обмен мнениями по вопросу совершенствования Интегрированной информационной системы Союза. "Среди значимых вопросов интеграции - развитие транспортной политики, в том числе в рамках торгово-экономического сотрудничества с КНР и сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении.

"Особое внимание будет уделено подготовке проекта Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.

В правительстве сообщили, что Мишустин вместе с коллегами посетит выставку совместных кооперационных проектов стран СНГ и ЕАЭС "Евразия - наш дом. Проведет рабочий завтрак по итогам Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и выступит на пленарном заседании Третьего Евразийского конгресса.

8 июня премьер-министр РФ примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

"Главы правительств обсудят широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено углублению взаимодействия в промышленности, атомной энергетике, цифровой области, гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

"Планируется подписание Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Принятие этого документа будет способствовать наращиванию товарооборота, привлечению финансовых ресурсов, повышению уровня благосостояния населения стран СНГ", - добавили в пресс-службе.

"Планируется утвердить Концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим Комплексом мер до 2030 года. Документ направлен на формирование новых высокотехнологических отраслей, модернизацию промышленного производства, его технологическое обновление, увеличение объемов производства инновационной продукции с высокой долей добавочной стоимости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "предполагается подписать международные соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки; о взаимодействии по вопросам документирования подлежащих высылке лиц свидетельствами на возвращение; о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров СНГ от 20 ноября 2009 г."

Между тем, в повестке заседания - принятие Меморандума о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи.

"Предусматривается утверждение Плана мероприятий до 2030 года по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования для минимизации негативных последствий для окружающей среды", - говорится в сообщении.

"Предполагается уточнить механизм формирования основных целевых макроэкономических показателей экономик, мониторинга социально-экономического положения, динамики экономического развития стран СНГ", - добавили в пресс-службе.

"В культурно-гуманитарной сфере запланировано дать старт практике проведения Спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Принять решения об объявлении Молодежными столицами СНГ в 2024 году узбекистанского города Ташкента, в 2025 г. - азербайджанского города Габалы и в 2026 г. - армянского города Капана", - сообщили в правительстве.

В пресс-службе кабинета министров РФ добавили, что "ожидается принятие ряда кадровых решений - о назначении/переназначении руководящих сотрудников Исполнительного комитета СНГ и заместителей руководителя Антитеррористического центра СНГ".