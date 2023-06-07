Леденев заявил, что США стремятся предать забвению противодействие расследованию взрыва на СП

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв в своем ответе на вопрос СМИ по поводу того как он может прокомментировать очередную порцию "вбросов" близких к Белому дому изданий о ситуации вокруг террористических атак на российские "Северные потоки" сказал, что Вашингтон стремится предать забвению возведенные им препятствия по недопущению запуска на площадке Совета Безопасности ООН транспарентного международного расследования.

"В качестве "эксклюзива" подается конфиденциальная информация о том, что властям США от отдельных союзников в Европе якобы было заранее известно о планировании Украиной действий, призванных подорвать европейскую энергобезопасность. (...) Причина множащихся теорий и версий, "обвешиваемых" пресловутыми "закрытыми" данными местного разведсообщества, проста. (...) Здесь всеми силами стремятся предать забвению (...) обещания американских официальных лиц "положить конец" отечественным трубопроводам. Равно как и возведенные ими препятствия по недопущению запуска на площадке Совета Безопасности ООН транспарентного международного расследования, к которому призывали Россия, Китай и Бразилия", - заявил Леденев, слова которого опубликованы в телеграм-канале посольства РФ в США.

Леденев добавил, что Россия будет "и далее совместно с единомышленниками добиваться установления истинных обстоятельств произошедшего, а также наказания исполнителей и заказчиков террористических актов против критической инфраструктуры".