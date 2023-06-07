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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Замгенсека ООН заявил о готовности помочь пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова оказать помощь пострадавшим в результате разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Неспособность поставить помощь миллионам людей, пострадавшим от наводнения, может иметь катастрофические последствия. Мы готовы сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал и кто нуждается в помощи, но это будет непросто", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Гриффитса, в ООН "крайне обеспокоены положением людей в пострадавших территориях" и "готовы в оперативном плане направить совместные колонны помощи от разных учреждений Организации и гуманитарный персонал в контролируемые Россией территории, которые затронуты наводнением".

"Масштаб катастрофы будет осознан полностью лишь через несколько дней. Но очевидно, что она будет иметь тяжелые, далеко идущие последствия для тысяч людей", - заявил замгенсека ООН.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

ООН Мартин Гриффитс ГЭС
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