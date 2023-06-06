От отравления суррогатным алкоголем в регионах пострадали 90 человек

29 человек скончались

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 90 человек, среди них 29 человек скончались, сообщили в Минздраве РФ.

"По оперативным данным на 20:00 6 июня, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Республики Удмуртия и Чувашской Республики находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести.

Зафиксировано 29 случаев летального исхода, сообщили в Минздраве.

"В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава", - отметили в сообщении.

Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министерства, добавили в пресс-службе.