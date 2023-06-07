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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:12

Экспорт Китая в мае упал на 7,5%, импорт сократился на 4,5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления.

Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд.

Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Китай
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