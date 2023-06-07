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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

STMicroelectronics и китайская Sanan создадут СП по выпуску продукции для электромобилей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Европейский производитель полупроводниковых компонентов STMicroelectronics и китайская Sanan Optoelectronics сформируют совместное предприятие по выпуску продукции на основе карбида кремния, говорится в сообщении на сSTMicroelectronics.

Предприятие в китайском Чунцине будет ориентировано в том числе на удовлетворение растущего спроса со стороны китайских производителей электромобилей. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Инвестиции в проект составят порядка $3,2 млрд, включая $2,4 млрд в ближайшие пять лет, и будут финансироваться участниками СП, а также за счет поддержки со стороны местных властей и заемного капитала.

Работы над проектом завершатся в 2028 году.

Акции STMicroelectronics на торгах в Лондоне дорожают на 0,6%. Котировки бумаг Sanan Optoelectronics по итогам сессии в среду повысились на 6,1%.

STMicroelectronics Sanan Optoelectronics
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