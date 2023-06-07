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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ЕК усмотрела нарушение европейского права в создании в Польше комиссии по влиянию РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия инициировала процедуру о нарушении законодательства ЕС против Польши в связи с созданием в этой стране комиссии "по расследованию российского влияния".

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"Мы обсудили ситуацию в Польше, и коллегия решила начать процедуру о нарушении, направив официальное уведомление по поводу нового закона о комиссии по изучению российского влияния", - сообщил на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

Как передает Euronews, в ЕК указывают на "спорный характер" такой комиссии и подозревают, что она нацелена на преследование оппозиции. Отсутствие реакции польской стороны на замечание Брюсселя может привести к очередному судебному иску ЕС в отношении Варшавы.

Еврокомиссия пошла на эту меру, несмотря на недавнее предложение президента Польши Анджея Дуды внести в закон поправку. Поправка отменяет 10-летний запрет на пребывание на госслужбе тем, кого члены комиссии сочтут подвергшимися российскому влиянию, но остальные задачи комиссии сохраняет в силе.

Ранее Сейм принял закон о создании комиссии по расследованию "российского влияния на общественную жизнь Польши в период с 2007 по 2022 год". У комиссии будут полномочия прокуратуры и суда, она сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранение на 10 лет от политических должностей. Закон сразу раскритиковала оппозиция, утверждая, что его специально издали для противодействия бывшему председателю Европейского совета Дональду Туску на следующих парламентских выборах.

В Евросоюзе и США конституционность этого закона также вызвала сомнения.

"Но я не думаю, что обвинения в неконституционности, потрясаемые некоторыми людьми, настолько важны, что необходимо блокировать вступление в силу этого закона. Комиссия должна начать работу как можно скорее", - заявил тем не менее Дуда.

Валдис Домбровскис Еврокомиссия Евросоюз Польша Дональд Туск Анджей Дуда
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