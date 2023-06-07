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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Французские депутаты поддержали идею выделить 413 млрд евро на модернизацию армии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Члены Национального собрания Франции большинством голосов одобрили в первом чтении семилетний план по увеличению оборонного бюджета страны для модернизации вооруженных сил, сообщает Le Figaro.

Депутаты поддержали законопроект о выделении на оборону 413,3 млрд евро с 2024 по 2030 год.

"За" проголосовали 408 человек, "против" – 87. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената. По данным французских СМИ, ожидается, что решение по нему будет принято до 14 июля.

Газета Le Monde отмечает, что такие расходы – значительно выше, чем в последние годы.

В частности, как предполагается, эти средства должны пойти на подготовку и модернизацию армии, в частности средств ядерного сдерживания, а также поддержку семей военнослужащих и улучшение условий жизни резервистов.

В то же время французские СМИ отмечают, что отчасти резкое увеличение расходов на оборону объясняется попросту усилившейся инфляцией.

Франция
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