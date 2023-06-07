Сирийские и российские военные в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сводные отряды сирийской армии и военнослужащих российской группировки в ходе спецоперации в провинции Хомс уничтожили 20 боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни "Белая" в провинции Хомс", - сказал Гуринов на брифинге в среду.

"Уничтожено 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований", - отметил контр-адмирал.