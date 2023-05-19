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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск

Военные РФ заявили о пресечении очередной попытки теракта в отношении сирийских войск
Фото: Ibrahim Mase/dia images via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении сирийских правительственных войск, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой "международной антитеррористической коалиции", пресечена очередная попытка совершения террористического акта в отношении правительственных войск САР", - сказал он на брифинге в пятницу.

"В 23:30 мск 18 мая 2023 года военнослужащими опорного пункта 134 танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед была обнаружена группа боевиков на трех автомобилях типа "пикап", осуществляющих попытку скрытного выхода из района Эт-Танф. После огневого воздействия со стороны правительственных войск САР группа скрылась на подконтрольной "коалиции" территории в районе долины Слуби", - отметил Гуринов.

"Этот инцидент в очередной раз демонстрирует неспособность "коалиции" обеспечить контроль над районом Эт-Танф и выполнение своих обязательств по пресечению террористических актов со стороны сохраняющих присутствие на юге Сирии радикальных джихадистских террористических групп", - подчеркнул замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сирия
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