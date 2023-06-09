Президент Германии подписал закон о сокращении мест в Бундестаге

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении количества мест в Бундестаге с 736 до 630, сообщают немецкие СМИ.

"Реформа, направленная на сокращение численности депутатов Бундестага, вступает в силу. Штайнмайер подписал соответствующий закон", - сообщает газета Zeit со ссылкой на ведомство президента.

Издание напоминает, что ранее в марте законопроект был принят Бундестагом.

Закон, помимо сокращения количества депутатских мест, предусматривает введение жесткого барьера в 5% для прохождения в Бундестаг. Варианты, до сих пор позволявшие попасть в парламент, не преодолев этот барьер, упраздняются.

Правительство земли Бавария и Партия Христианско-социальный союз собираются через суд добиваться отмены закона, так как считают, что он нарушает конституцию.