Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в мае замедлились по итогам седьмого месяца подряд – до минимума с декабря 2021 года.

Инфляция в прошлом месяце составила 39,6% по сравнению с 43,7% в апреле, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

Между тем аналитики в среднем ожидали еще более значительного ослабления – до 39,2%, по данным Trading Economics.

Более медленный рост цен обусловлен предвыборным обещанием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, что население сможет в течение года получать газ бесплатно без ограничений по объему.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в мае повысилась на 52,5% (в предыдущий месяц - на 53,9%), что является минимальным приростом за семнадцать месяцев. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 30,1% (в апреле - на 38,2%), коммунальные услуги и оплата жилья - на 20,7% (на 43,2%), транспортные услуги - на 23,7% (на 25,6%).

При этом в прошлом месяце усилились темпы повышения цен на услуги здравоохранения – до 66,9% по сравнению с 66,6% в апреле, на образовательные услуги – до 50,9% с 44,1%, также выросла стоимость проживания в гостиницах и посещения ресторанов и кафе – до 69% с 66,4%.

Потребительские цены без учета цен на продукты питания и энергоносители в мае увеличились на 46,6% после подъема на 45,5% месяцем ранее.

Между тем цены производителей (индекс PPI) повысились на 40,8% в годовом выражении по сравнению с 52,1% в апреле.