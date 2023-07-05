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Инфляция в Турции в июне замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в Турции в июне замедлилась по итогам восьмого месяца подряд - до минимальных с декабря 2021 года 38,2% в годовом выражении, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).

В мае потребительские цены в стране выросли на 39,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Повышение цен на коммунальные услуги в июне замедлилось до 14,8% с 20,7% месяцем ранее, на транспортные услуги - до 21% с 23,7%. Также сократились темпы роста цен на мебель, бытовую технику и медицинские услуги.

В то же время продукты питания подорожали на 54% - максимально за три месяца (52,5% в мае).

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, ускорилась в июне до 47,3% с 46,6% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 3,92% по сравнению с маем - максимально за пять месяцев. В мае их повышение в помесячном выражении составило лишь 0,04%.

Центробанк Турции в июне повысил ключевую процентную ставку впервые более чем за два года. Ставка по семидневным операциям РЕПО была поднята сразу на 6,5 процентного пункта - до максимальных с 2011 года 15% с 8,5%.

Новым главой турецкого ЦБ стала Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc., а также в First Republic Bank. Эркан является первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции.

Turkstat Турция
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