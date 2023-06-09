В Киеве требуют, чтобы УПЦ срочно передала Киево-Печерскую лавру государству

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В министерстве культуры и информационной политики Украины настаивают, что Украинская православная церковь должна не позже пятницы, 9 июня, передать государству имущество Киево-Печерской лавры

"Они должны подписать акты приема-передачи 79 объектов государственного имущества, которое возвращается в пользование заповедника. Также есть требование передать ключи и в результате сменить место регистрации. В принципе, до пятницы мы ждем", - заявила в эфире национального телемарафона директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин, которая возглавляла комиссию по приемке зданий монастыря.

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом. Церковь оспорила это требование в суде.