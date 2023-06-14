Суд обязал Минкультуры Украины объяснить расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева обязал Министерство культуры Украины объяснить причины расторжения договора аренды зданий Киево-Печерской лавры, который был заключен с Украинской православной церковью, и представить необходимые документы.

Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке в марте 2023 года. В министерстве заявляли о нарушении со стороны УПЦ, однако никаких документов, указывающих на то, что именно было нарушено, монастырю представлено не было, несмотря на неоднократные запросы. УПЦ оспаривает решение в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство представителей монастыря об истребовании доказательств, имеющих важное значение для рассмотрения дела. Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий Договора, в подтверждение чего ссылается на определенные акты и результаты проверок (кстати, в которых ни представители монастыря, ни заповедника не участвовали). Как следствие, довольно сомнительны выводы по результатам проведения проверок без соответствующего подтверждения, кто и каким образом якобы установил нарушения", - сообщил адвокат лавры протоиерей Никита Чекман в своем телеграм-канале.

По его словам, следующее заседание по этому спору назначено на 5 июля.