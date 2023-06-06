Власти Украины обязали монахов УПЦ оставить Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Украинские власти потребовали от Украинской православной церкви безотлагательно прекратить пользование объектами Киево-Печерской лавры и обязали руководство УПЦ и монахов покинуть этот монастырь в течение ближайших трех дней, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Во вторник он заявил, что накануне комиссия Минкультуры по приемке-передаче имущества лавры завершила работу и подтвердила передачу объектов монастыря в пользование заповеднику "Киево-Печерская лавра".

"Теперь, после того, как Заповедник направил требование УПЦ МП о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении Заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать. В случае отказа - будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом", - написал Ткаченко у себя в телеграм-канале.

По его словам, в общей сложности было проверено и возвращено в собственность государства 79 объектов лавры. "Все в разных состояниях. УПЦ МП допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории Заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", - отметил министр, подчеркнув, что Киево-Печерская лавра "должна быть украинской".

Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" потребовал от УПЦ покинуть территорию монастыря до 29 марта. Поводом для этого стали якобы имевшие место нарушения со стороны УПЦ при пользовании госимуществом. Церковь оспорила это требование в суде, рассмотрение дела находится в самом начале, поэтому законных оснований для выселения монахов в настоящий момент нет.