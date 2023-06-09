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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Лукашенко считает, что санкции против России и Белоруссии не отменят в ближайшее время

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что санкции против России и Белоруссии не будут отменены в ближайшем будущем, и странам следует рассчитывать только на себя.

"Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. Если мы выработаем такой план действий, то наши партнеры обязательно подключатся, я уверен - и Казахстан в рамках ЕАЭС, и Узбекистан. Создадим привлекательные условия", - сказал Лукашенко на встрече с Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассуждая о взаимодействии Белоруссии и России.

Он также сообщил, что договоренность о нынешней встрече с Путиным была достигнута ранее на встрече с российским президентом в Москве. "Как раз премьеры наши будут работать. Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем", - пообещал он.

Лукашенко признал, что между странами есть некоторые экономические вопросы, "но не проблемы" и оценил работу правительства в вопросах интеграции.

"Вопросы решаются. Есть куда двигаться. Самое главное - мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия РФ
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