Землетрясение магнитудой 6,3 возле японского Хоккайдо ощутили на Курилах

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в воскресенье возле южного побережья японского острова Хокккайдо, его ощутили на Южных Курилах Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в 20:54 по сахалинскому времени (12:54 по Москве) с эпицентром между островами Хоккайдо и Хонсю на глубине 137 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили в населенных пунктах Южных Курил на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал, разрушений нет.

Пресс-служба Главного управления МЧС региона сообщила, что рабочие группы приступили к обследованию домов, социальной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения Кунашира и Шикотана.