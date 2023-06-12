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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Алиев обсудил с Левитиным возможности использования РФ потенциала Зангезурского коридора

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял помощника президента РФ Игоря Левитина, обсудив с ним сотрудничество в сфере транспорта.

В информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства, говорится, что на встрече "были обсуждены вопросы, связанные с изучением возможностей использования Россией в будущем потенциала Зангезурского коридора".

Кроме этого, Алиев и Левитин провели обмен мнениями по использованию возможностей современного судостроения в Азербайджане, продолжению совместных усилий по развитию транспортного коридора "Север-Юг", увеличению объемов грузоперевозок, возможностям использования соответствующей инфраструктуры на территории Азербайджана, транспортировке грузов по желдороге Баку-Тбилиси-Карс и ТК "Север-Юг" через Азербайджан.

Азербайджан Ильхам Алиев Игорь Левитин
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