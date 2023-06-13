МЧС Казахстана сообщило о дополнительных усилиях по тушению природного пожара на востоке страны

На данный момент группировка пожарных насчитывает 1,8 тыс. человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Абайской области на востоке Казахстана продолжается тушение крупного природного пожара, группировка сил увеличена до 1,8 тыс. человек, угрозы населенным пунктам нет, сообщила во вторник пресс-служба МЧС республики.

"В тушении лесного пожара задействовано более 1800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 1,5 тыс. человек, задействованных в тушении пожара.

По результатам аэровизуальной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата наблюдалась действующая кромка верхового пожара по направлению от Каштакского лесничества в сторону г. Семей. Благодаря оперативным действиям и своевременно принятым мерами удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты, отмечается в информации.

По данным МЧС, вертолеты осуществляют аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги. За прошедшие сутки осуществлено 546 сбросов воды объемом более 1,5 тыс. тонн. С начала пожара всего осуществлено более 1300 сбросов воды объемом порядка 4 тыс. тонн.

Природный пожар в Абайской области (на востоке Казахстана) бушует с 8 июня. Площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Жертвами стихии стали 14 человек, все они - работники Новошульбинского филиала резервата.