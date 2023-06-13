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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Президент Киргизии заявил о планах закупить вертолеты Ми-17

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Киргизия ради повышения своей обороноспособности планирует закупить вертолеты Ми-17, сообщил на заседании Совета безопасности президент республики Садыр Жапаров.

"Учитывая мировые процессы, важно предпринять меры по усилению национальной безопасности страны. В этих целях ранее были приобретены военная техника и вооружение, это не только "Байрактары" (беспилотные летательные аппараты) и "Печора" (зенитно-ракетный комплекс), но и совершенно новое вооружение. Мы также планируем приобрести вертолеты Ми-17", - сказал он.

По его словам, международные террористические группировки представляют угрозу всем странам Центральной Азии и требуют повышения обороноспособности страны.

Жапаров добавил, что в целях улучшения состояния вооруженных сил совместно с российской стороной проводится комплексная работа, в рамках которой "мы создали совместную с Российской Федерацией региональную систему ПВО".

"Когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору", - сказал Жапаров.

По его словам, власти страны неустанно работают над повышением обороноспособности государства.

"Киргизия - миролюбивая страна. Мы не собираемся нападать ни на какое другое государство, и у нас нет таких планов. Я считаю, что любой конфликт можно избежать или решить только дипломатическим путем. Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике, - отметил президент. - К сожалению, в настоящее время в мире создается сложная ситуация. Она стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями. Все это напоминает нам о необходимости укрепления военной и государственной систем и свидетельствует о возрастании угроз военной безопасности".

Байрактар Киргизия Садыр Жапаров
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