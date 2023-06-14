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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Цены производителей в США в мае показали минимальный рост с 2020 года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года.

По сравнению с апрелем индекс PPI уменьшился на 0,3%. Это стало третьим снижением за последние четыре месяца.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,5% и сокращение второго на 0,1%.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,2% за месяц. Эксперты ожидали увеличения на 2,9% и 0,2% соответственно.

Цены на товары в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца (самое значительное снижение с июля 2022 года), в том числе из-за резкого уменьшения стоимости бензина (на 13,8%). Кроме того, продукты питания подешевели на 1,3%.

Между тем услуги подорожали на 0,2%.

США
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