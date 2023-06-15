Песков назвал русофобией отказ в аренде участка в Канберре российским дипломатам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Отмена властями Австралии решения об аренде участка для строительства нового здания российского посольства является очередным проявлением русофобии, Москва будет учитывать это, выстраивая отношения с Канберрой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада. Австралия пытается быть отличником среди этих стран, - сказал он . - Это очередное недружественное проявление со стороны Австралии".

"Будем это учитывать, и в случае, если какие-то вопросы, которые нуждаются в принципе взаимности, будем вести себя соответствующим образом", - добавил Песков.

Парламент Австралии на этой неделе по просьбе правительства принял закон, который отменил предоставление России в аренду участка под строительство посольства в Канберре. Участок примыкает в зданию парламента, его аренду отменили их соображений безопасности. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе , комментируя это решение, объяснил, что правительство получило четкие рекомендации спецслужб о риске, которое новая российская дипмиссия представляла бы в этом месте столицы.

Россия арендовала землю недалеко от парламента Австралии в Канберре с 2008 года. В 2011 году российская сторона получила разрешение на строительство на этом участке здания посольства. В августе 2022 года администрация Канберры решила прекратить аренду, но правительство России в австралийском суде добилось признания этого решения недействительным.