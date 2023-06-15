ЕК выделит Литве 24 млн евро на усиление безопасности калининградского транзита

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в четверг приняла решение о выделении Литве 24 млн евро на закупку средств по управлению рисками, связанными со Специальной транзитной схемой (калининградского транзита - ИФ). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу литовского МВД.

Как отметили в министерстве, проект, в рамках реализации которого служба охраны госграницы Литвы закупит вертолет, другие транспортные средства и специальное оборудование, призван усилить управление рисками безопасности, связанными с осуществлением Специальной транзитной схемы.

"Дополнительные полученные от ЕС средства помогут обеспечить максимальную безопасность Специальной схемы калининградского транзита. В этот сложный период мы должны уделить особое внимание транзиту пассажиров и грузов поездами в Калининградскую область. В условиях обострения геополитической ситуации в регионе мы не можем терять бдительность. Мы благодарны Европейской комиссии за их понимание и сотрудничество", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, которую цитирует пресс-служба МВД.

По ее словам, Литва должна выполнять свои международные обязательства, поэтому в настоящее время транзит пассажиров и грузов поездами из и в Калининградскую область осуществляется бесперебойно и непрерывно.

BNS напоминает, что транзит осуществляется на основании действующего договора между ЕС и Россией и определенных в нем обязательств.

Год назад Билотайте обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить новый геополитический контекст и выделить дополнительное финансирование ЕС для обеспечения безопасности калининградского транзита. По ее словам, благодаря усилиям министерства за последние три года Литва получила от Еврокомиссии дополнительно 94 млн евро помощи для укрепления защиты внешних границ ЕС и внутренней безопасности.