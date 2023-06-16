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Калифорниец собрал кубик Рубика за 3,3 секунды

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - 21-летний американский чемпион по спидкубингу побил мировой рекорд в этом довольно высококонкурентном виде спорта, собрав кубик Рубика за 3,13 секунды. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Книга рекордов объявила, что калифорниец Макс Парк установил рекорд по сборке механической головоломки, сократив время на 0,34 секунды. Таким образом он опередил рекорд, установленный китайским спидкубером Юшенгом Ду в 2018 году.

Парк ранее занимал 2-е место в этом виде спорта со временем сборки в 3,63 секунды.

В детстве у него был диагностирован аутизм, и он посчитал спидкубинг "хорошей терапией", после чего стал заниматься данным спортом, сообщили его родители в заявлении для Книги рекордов Гиннесса.

"Было время, когда Макс не мог даже открывать бутылки с водой, но все равно проявлял интерес к собиранию кубиков Рубика", - рассказали они.

Книга рекордов Гиннеса
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