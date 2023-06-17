Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Более 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары

Более 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары
Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Не менее 34 человек за последние два дня умерли в штате Уттар-Прадеш на севере Индии в связи с чрезвычайно жаркой погодой в регионе, сообщает в субботу Associated Press.

"Все они страдали от различных недугов, и их состояние ухудшилось от аномальной жары", - заявил агентству начальник медицинской службы округа Баллия Джайант Кумар.

Все умершие были в возрасте старше 60 лет. В свою очередь местные врачи советовал людям этой возрастной группы оставаться в помещении в дневное время суток.

По информации Метеорологического департамента Индии, в округе Баллия накануне зафиксировали максимальную температуру в 42,2 градусов по Цельсию - на 4,7 градуса выше нормы. Жара вызвала перебои с электроснабжением по всему штату Уттар-Прадеш, из-за чего переставали работать водопровод и кондиционеры.

В правительстве штата пообещали полностью восстановить электроснабжение, призвали население содействовать властям и экономно тратить электроэнергию.

AP напоминает, что с апреля по май на большей части Индии устанавливается жара, пока начавшиеся муссоны не приводят к понижению температуры. Однако за последнее десятилетие метеорологи наблюдали в Индии все более жаркую погоду.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отметил, что Германия следует в фарватере США, объявляя РФ "главной угрозой"

Песков отметил, что Германия следует в фарватере США, объявляя РФ "главной угрозой"

Великобритания, Нидерланды, Дания, Португалия в июле начнут поставлять БПЛА на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 17 июня

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрит вопросы дипломатии и оборонной стратегии КНДР

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи рассмотрит вопросы дипломатии и оборонной стратегии КНДР

Послы России и США встретились в Вашингтоне

Послы России и США встретились в Вашингтоне

Что произошло за день: пятница, 16 июня

Посла Австралии вызвали в МИД РФ из-за спора по поводу земли для здания посольства

Посла Австралии вызвали в МИД РФ из-за спора по поводу земли для здания посольства

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail

Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });