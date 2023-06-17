Более 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары

Фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Не менее 34 человек за последние два дня умерли в штате Уттар-Прадеш на севере Индии в связи с чрезвычайно жаркой погодой в регионе, сообщает в субботу Associated Press.

"Все они страдали от различных недугов, и их состояние ухудшилось от аномальной жары", - заявил агентству начальник медицинской службы округа Баллия Джайант Кумар.

Все умершие были в возрасте старше 60 лет. В свою очередь местные врачи советовал людям этой возрастной группы оставаться в помещении в дневное время суток.

По информации Метеорологического департамента Индии, в округе Баллия накануне зафиксировали максимальную температуру в 42,2 градусов по Цельсию - на 4,7 градуса выше нормы. Жара вызвала перебои с электроснабжением по всему штату Уттар-Прадеш, из-за чего переставали работать водопровод и кондиционеры.

В правительстве штата пообещали полностью восстановить электроснабжение, призвали население содействовать властям и экономно тратить электроэнергию.

AP напоминает, что с апреля по май на большей части Индии устанавливается жара, пока начавшиеся муссоны не приводят к понижению температуры. Однако за последнее десятилетие метеорологи наблюдали в Индии все более жаркую погоду.