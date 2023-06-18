Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Американская ракета совершила тестовый полет носителя гиперзвуковых систем

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в воскресенье совершила испытательный суборбитальный полет по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона, сообщила компания-разработчик-носителя Rocket Lab.

Запуск ракеты Electron с миссией DYNAMO-A был осуществлен со стартового с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Ракета несла полезную нагрузку весом до 700 кг.

США Пентагон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июня

Расширение БРИКС будет в повестке дня августовского саммита объединения

Что произошло за день: суббота, 17 июня

Путин отметил, что от переговоров отказался Киев, а не Москва

Глава Африканского союза сообщил о проблемах на континенте, вызванных кризисом на Украине

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Байден высказался против облегчения пути вступления Украины в НАТО

Более 15 человек погибли от авиаудара в суданской столице Хартум

Huawei посчитала дискриминирующим решение ЕК отказаться от ее оборудования в сфере 5G

Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет

Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });