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Володин в Витебске проведет заседание Парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет в Витебске заседание шестьдесят четвертой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

В ходе сессии состоится "правительственный час", где депутаты Парламентского собрания заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии на тему "О совместной работе Республики Беларусь и Российской Федерации по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства". Также на заседании будет рассмотрен проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства".

Володин во главе делегации Госдумы прибыл в Витебск 18 июня. В это же день прошла встреча с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

Вячеслав Володин Белоруссия
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