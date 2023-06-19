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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Встреча с Си Цзиньпином не включена в график Блинкена на понедельник

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В опубликованном американским госдепартаментом графике мероприятий находящегося в Пекине с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена не упомянута встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Ранее мировые СМИ не исключали, что китайский руководитель примет Блинкена, однако связывали возможность такой встречи с конкретными результатами переговоров Блинкена с главой МИД Китая Цинь Ганом, а также встречей госсекретаря с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Встреча с ним, следует из сообщения госдепа, запланирована на 09:30 по времени Пекина (04:30 по Москве).

В целом, как отмечают американские СМИ, итоги продолжавшихся более пяти часов переговоров Блинкена с Цинь Ганом показали, что, как и ожидалось, прорыва в отношениях между двумя странами достичь не удалось.

Представитель госдепартамента Мэтт Миллер сообщил, что Блинкен подчеркнул "важность дипломатии и поддержания каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы снизить риск неправильного восприятия или просчетов".

Высокопоставленный представитель госдепа сообщил журналистам, что, хотя воскресная встреча и привела к прогрессу "по ряду направлений", однако продемонстрировала наличие "глубоких разногласий" между двумя странами.

"Ни у кого не было никаких предубеждений, расчетов, что мы собираемся решить все сложные вопросы за одну или две встречи", - цитирует чиновника телеканал CNN.

Politico, комментируя итоги первого дня пребывания Блинкена в Пекине, пишет, что неоднозначность сообщений госдепа о переговорах с Цинь Ганом "указывает на незначительный прогресс по пунктам его повестки дня".

В сообщении о переговорах МИД КНР не говорится о задержанных в Китае американцах или украинском кризисе. В то же время китайский министр "подтвердил жесткую позицию" по Тайваню и призвал США "претворить в жизнь свое обязательства не поддерживать "независимость Тайваня", обращает внимание издание.

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