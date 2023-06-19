Беспилотный поезд Rio Tinto с желрудой сошел с рельсов в Австралии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Беспилотный поезд примерно с 30 грузовыми вагонами сошел с рельсов в Австралии поздно вечером в субботу, сообщила Rio Tinto. Поезд перевозил железную руду с горнодобывающего предприятия в порт Дампьер на северо-западе штата Западная Австралия.

По данным компании, пострадавших нет.

Официальный представитель Rio Tinto отказался комментировать изданию MarketWatch возможное влияние происшествия на объемы поставок желруды.

В сообщении компании говорится, что она расследует инцидент и уведомила о нем регулирующие органы. Предпринимаются меры по подъему сошедших вагонов и восстановлению транспортировки.

Котировки акций Rio Tinto по итогам торгов в понедельник в Сиднее снизились на 1,2%.