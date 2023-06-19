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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Замминистра энергетики Киргизии задержан за хищение угля на сумму более $450 тыс.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики Киргизии и коммерческий директор ГП "Кыргызкомур" задержаны по обвинению в хищении угля при поставках топлива на ТЭЦ Бишкека, сообщает в понедельник пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

Следствием установлено, что членами "угольной мафии" были высокопоставленные сотрудники Минэнерго и подведомственных ему учреждений с 2021 по 2023 годы.

Во время перевозки угля от месторождения "Кара-Кече" до Балыкчы на большегрузных автомобилях и затем до ТЭЦ Бишкека - по железной дороге похищено более 15 тысяч тонн угля более чем на 40 млн сомов ($456 тыс.).

Киргизия
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