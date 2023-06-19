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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Airbus получила заказ на рекордное число самолетов от индийской IndiGo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов, что является рекордом для отрасли.

Соглашение между двумя компаниями было подписано в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического салона Paris Air Show. Его финансовые детали не раскрываются.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, IndiGo разместила заказ на 500 самолетов A320. В результате этого соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных индийской авиакомпанией, увеличилось до 1,33 тыс.

Таким образом, IndiGo стала крупнейшим мировым заказчиком самолетов семейства A320, отмечают в Airbus.

IndiGo является одним из самых быстрорастущих авиаперевозчиков в мире, ее доля на индийском рынке составляет 61%. Авиакомпания получила первый самолет A320neo от Airbus в марте 2016 года, и с тех пор число этих самолетов в ее парке увеличилось до 264 единиц.

В понедельник Airbus также получила заказы на 30 самолетов семейства A320neo от саудовской flynas и заказ на три самолета A350 - от Air Mauritius.

Airbus IndiGo
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