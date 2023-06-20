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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

Берлин заявил о контактах ЕС и Казахстана по вопросам борьбы с обходом санкций против РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым сообщил о тесных контактах между ЕС и Казахстаном по вопросу противодействия обходу санкций против России.

"Мы с президентом Токаевым также обсудили тему санкций, обхода санкций (антироссийских - ИФ). Мы должны предпринимать все усилия, чтобы избегать обхода санкций. И в нашей беседе мы услышали, что существует тесный контакт между казахстанскими ведомствами и компетентными ведомствами ЕС", - сказал Штайнмайер на переговорах во вторник в Астане.

Штайнмайер отметил, что ситуация на Украине оказывает влияние не только на экономику, но и на логистику соседних стран, в связи с чем поддержал усилия Казахстана по развитию альтернативных маршрутов для поставок на рынки Европы.

"Мы поддерживаем и приветствуем усилия казахстанской стороны по развитию Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ИФ) как альтернативного международного маршрута поставок и приветствуем также намерения наращивать эти мощности", - подчеркнул президент Германии.

Казахстан Франк-Вальтер Штайнмайер Германия
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