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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Норвегия в мае увеличила добычу углеводородов на 10,7%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Норвегия в мае увеличила добычу нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на 10,7% относительно того же месяца прошлого года – до 2,01 млн баррелей в сутки (б/с), согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

В апреле, согласно уточненным данным, производство составляло 2,05 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно сократилось на 1,9%.

Продажи природного газа в мае составили 8,4 млрд кубометров, что на 1,8 млрд кубометров (на 16,7%) меньше, чем месяцем ранее. Это минимальный показатель по крайней мере с начала 2022 года.

Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,722 млн б/с, что на 1,8% меньше апрельского объема и на 8,3% больше производства в мае 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,75 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-мае, согласно предварительным расчетам, составил около 99 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 43 млн кубометров пришлось на нефть и 50,5 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.

Норвегия
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